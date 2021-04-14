В стране и мире

Названы сроки аномального тепла в России

Печать

Аномальное тепло, которое установилось в Москве и некоторых регионах Урала, продержится еще два-три дня. Такие сроки назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова передает Ura.ru.

«Из-за антициклона мы ждем аномального тепла в центре европейской части страны, в Приволжском федеральном округе, на Урале. После этого произойдет плавное похолодание, по ночам - небольшие заморозки, но днем температура все равно будет превышать норму», - отметил он.

Специалист добавил, что к глобальному потеплению данная аномалия не имеет никакого отношения. По словам Леуса, теплые массы в регионы приносит антициклон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил приход аномального тепла в Европейскую часть России. Там проходит область высокого давления - хорошо развитая антициклональная деятельность. Он пояснил, что антициклоны протянулись с запада на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте