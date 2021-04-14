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Диетологи назвали причину постоянного голода

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Британские диетологи пришли к выводу, что скачки сахара в крови провоцируют появления у человека постоянного чувства голода. Такая причина названа в издании Nature Metabolism.

Специалисты обратили внимание, что у людей со скачками сахара перерывы между едой гораздо реже, чем у остальных. В среднем они съедают на 312 килокалорий больше, чем те люди, которые не испытывают проблем с уровнем сахара в крови.

При угрозе резкого падения сахара, человек испытывает голод без очевидных причин. При этом за год такой пациент может поправиться на девять килограммов. Ученые подчеркнули, что скачками уровня сахара в крови чаще страдали мужчины, чем женщины.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева заявила, что чаще всего урчание в животе безопасно, однако в некоторых случаях связано с проблемами или болезнями. Главные причины урчания, по ее словам - это голод, медленное, а также неполное пищеварение или потребление определенных продуктов, богатых клетчаткой - бобовых, капусты, кабачков. Также врач предупредила об опасности очистки кишечника с помощью клизмы. Это может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.

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Источник — lenta.ru
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