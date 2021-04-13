Российской молодежи до 35 лет предложили разрешить учиться на бюджете

13.04.2021 | 10:48

Молодежи до 35 лет в России предложили разрешить учиться на бюджетных местах в вузах. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 13 апреля. Об этом пишут «Известия».

Документ предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об образовании», где установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. Возраст россиян, имеющих право на обучение в бюджетных местах в вузах, предлагается повысить до 35 лет.

Автор документа, зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев считает инициативу востребованной, поскольку, по его словам, среди этой категории россиян наблюдается повышенный спрос на получение высшего образования. Он обратил внимание на то, что теперь, согласно федеральному закону «О молодежной политике», к категории «молодежь» относятся россияне от 14 до 35 лет включительно, однако в законе «Об образовании» это не учли и не увеличили количество бюджетных мест. «Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек», - пояснил депутат.

Как отмечается в экономическом обосновании к законопроекту, учитывая, что финансирование из бюджета страны одного места составляет около 100 тысяч рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов рублей.

В большинстве думских фракций инициативу поддержали. Опрошенные изданием эксперты считают, что властям стоит быть последовательными и принять данный законопроект.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который, в частности, предполагает повышение возраста российской молодежи. Теперь молодежью в России считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.