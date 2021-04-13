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Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

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После того как в России ужесточили требования к продаже феназепама, аптеки начали отказываться от реализации успокоительного препарата. Как сообщает газета «Ведомости», купить его можно будет только в десяти процентах аптек по всей стране.

По словам источника в одной из крупнейших аптечных сетей, аптеки не могут выполнить новые требования Минздрава. Среди прочего министерство внесло феназепам в список сильнодействующих веществ и в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Это значит, что в аптеку в любой момент могут прийти с проверкой и пересчитать количество реализованных упаковок и рецептов.

Кроме того, феназепам (он же бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для его продажи у аптеки должна быть соответствующая лицензия, а у большинства такого документа нет. Чтобы получить такую лицензию, нужно арендовать отдельное помещение со специальным оборудованием. В частности, необходимо установить сигнализацию и встать на охрану у Росгвардии.

Если раньше феназепам можно было купить в 70 процентах аптек страны, то теперь не более 5 процентов аптек соответствуют новым требованиям и могут реализовывать препарат, констатировал представитель компании «Валента фарм», производящей феназепам. Заказать препарат онлайн также нельзя из-за запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.

По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, теперь аптеки стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. При этом не все дистрибуторы готовы принимать лекарство назад. Например, один из крупнейших поставщиков, «Катрен», разослал письма контрагентам, где говорится, что у фирмы просто нет нужных для хранения феназепама помещений, так что принять его назад нельзя. Теперь аптеки оказались в ситуации, когда препарат не могут ни продать, ни вернуть. «Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем — это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах», — рассказал гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.

С конца марта 2021 года феназепам относится к сильнодействующим веществам, и его продажа без рецепта становится уголовно наказуемой. Препарат подавляет работу центральной нервной системы, в результате чего проявляется успокоительный эффект.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

такими темпами скоро из аптек все препараты изчезнут, останется один арбидол, бады, презервативы, соски, средства итп?????

Гость||

и кора дуба

Гость||

Так он давно по рецептам, они что там только проснулись , ну дают коновалы.

Гость||

И че теперь делать? Как я кумариться буду?

Гость||

А демидрол сейчас продают, он тоже по моему был как успокаительное средство?

Гость||

Раньше я принемал Фенозепам как сеотворное, но в пошлом году в новых коробках оказалось совсем другое вещество, спал от него плохо, на вкус совсем другой, состав, при названии и коробке, другой. Сейчас пью зверобой на ночь. Но не аптечный, покупаю у людей торгующим мёдом. Аптечная трава почему-то другого вкуса.

Гость||

В аптеке покупать ничего нельзя, все эти "фирмы" давно работают против нас.

Гость||

Только мёд и травы.

Гость||

11:56

Он давно по рецептам, но все аптеки могли его продавать. Теперь они этого права лишены, если нет соответствующих документов. Всего 5% аптек имеют разрешение на продажу. В остальных хоть по рецепту, хоть без рецепта купить нельзя.

Гость||

Всем страдающим бессоницей, и др крепкого здоровья.

Гость||

а Белозерцеву дают фенозепам?

Гость||

Гость писал(a):

Раньше я принемал Фенозепам как сеотворное, но в пошлом году в новых коробках оказалось совсем другое вещество, спал от него плохо, на вкус совсем другой, состав, при названии и коробке, другой. Сейчас пью зверобой на ночь. Но не аптечный, покупаю у людей торгующим мёдом. Аптечная трава почему-то другого вкуса.
ты случайно не сварщик?

Гость||

Я пил корвалол как успокоительное и потом у меня болело сердце, сердечник бы не обратил внимание а мне было страшно! В аптеки не хожу, лечусь травами.

Имя: Гость
Комментарий:

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