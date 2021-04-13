В стране и мире

Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией

Печать

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом в понедельник, 12 апреля, объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Кроме того, авиаперевозчики продолжат осуществлять рейсы, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции, а также для вывоза россиян, которые в настоящий момент уже отдыхают в Турции.

В связи с новыми ограничениями туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию на указанный период, отметила вице-премьер.

Ранее о решении России приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране сообщало РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника. При этом отмечалось, что эвакуировать отечественных туристов из Турции не будут - вместо этого будет организован их плановый вывоз.

В начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Все равно на наш юг я не поеду!!!!!!!!!! и ни копейки туда не повезу!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Все равно на наш юг я не поеду!
Да тебе и не надо. Зачем? Есть прекрасные санатории, в средней полосе России. Или те же Минводы.

Гость||

Гость писал(a):

Все равно на наш юг я не поеду!!!!!!!!!! и ни копейки туда не повезу!!!!!!!!
Черногория, Хорватия, Кипр, Греция - из тех, что подешевле. Прекрасные страны, есть что посмотреть.

Гость||

Так это АВИА! Я на своем тазе через Батуми поеду

Гость||

Гость писал(a):

Так это АВИА! Я на своем тазе через Батуми поеду
а я за вами на мопэде........ ) шутка........

Гость||

Мальдивы, Сейшелы - из тех, что подороже. Но смотреть особо нечего.

Гость||

Гость писал(a):

Все равно на наш юг я не поеду!!!!!!!!!! и ни копейки туда не повезу!!!!!!!!
ватка....... ) я вам подскажу на какой ваш юг можно и нужно ехать - это юг вашего дальневосточного региона.......море там отличное - настоящее японское....... в нём водится очень много съедобных деликатесов........и рыба там тоже отличная - и тоже настоящая........вобщем один раз там побываете - и вас после этого ни в какие крымы на аркане не затащат.......

Гость||

Красивое Японское море. И звезды, и огурец, и много-много всего. Но часто моросящий дождь. Мне для купания только июль подходит. Лучше уж Индийский океан.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше уж Индийский океан.
согласен....... ) вот только в индийском океане купаясь надо часто по сторонам смотреть.......а ещё чаще под ноги - ну вы ватка наверное понимаете.......

Гость||

По сторонам смотреть? А что вы там высмотреть хотите, если не во время дайвинга ? Мальдивские пляжи одни из самых безопасных, если они на островах-резортах.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте