В стране и мире

Подсчитано число бездомных собак в России

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В российских регионах проживает более 660 тысяч бездомных собак, подсчитали зоозащитники. Это число не включает в себя московских дворняг, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Всероссийской ассоциации «Благополучие животных».

По данным активистов, больше всего таких животных в Татарстане (24,5 тысячи), Краснодарском крае (24 тысячи) и Башкирии (22 тысячи). Меньше всего их оказалось в Еврейской автономной области (450 особей), Ненецком автономном округе (300 собак) и на Чукотке (150 собак).

В России на данный момент работает 461 приют для бездомных животных. Суммарно они рассчитаны на 114 тысяч особей. В Москве они способны уместить более 15,5 тысячи собак.

Ранее депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, наделяющей регионы правом самим регулировать численность бесхозных животных в приютах, исходя из минимальной бюджетной обеспеченности. В нижней палате парламента инициативу назвали бесперспективной.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну по чему не провести по все стране субботник по отстрелу - травле блоховозов? Привлечь, ментов, военных, волонтёров, да просто сознательных граждан! Это сколько денег спасём,людских жизней, сколько грязи ,гамона и бешенства пропадёт. И естественно десятки детских судеб и жизней сохраним.

Гость||

А нужно просто объявить пункт по приёму шкур по цене 300-500р! В недельный срок города опустеют.

Гость||

А вообще конечно садистов собаководов которые собак держат в многоквартирных домах и мучают не только собак и соседей нужно обложить налогами,утилизационными сборами штрафами и заводить на собак паспортизацию и естественно страховки. На эти деньги проводить субботники по утилизации бездомных собак. Что приведёт обязательно к порядку.

Гость||

Решил завести собаку (многоквартирный дом), сходил в сопутствующий орган, оплатил все сборы которые должны начинаться от 20 000 т руб, затем обошел соседей по подъезду - дому, получил 51% разрешений и иди покупать собаку. Затем ежегодно оплачивать налог, страховку и ветеринара, что так же должно быть не менее 10 000 р в год. Ну и штрафы от 5000 за гамано, отсутствие поводка и намордника и за шум.

Гость||

сами как собаки живут в своей бетонной конуре, ещё и псов заводят

Имя: Гость
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