Подсчитано число бездомных собак в России

В российских регионах проживает более 660 тысяч бездомных собак, подсчитали зоозащитники. Это число не включает в себя московских дворняг, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Всероссийской ассоциации «Благополучие животных».
По данным активистов, больше всего таких животных в Татарстане (24,5 тысячи), Краснодарском крае (24 тысячи) и Башкирии (22 тысячи). Меньше всего их оказалось в Еврейской автономной области (450 особей), Ненецком автономном округе (300 собак) и на Чукотке (150 собак).
В России на данный момент работает 461 приют для бездомных животных. Суммарно они рассчитаны на 114 тысяч особей. В Москве они способны уместить более 15,5 тысячи собак.
Ранее депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, наделяющей регионы правом самим регулировать численность бесхозных животных в приютах, исходя из минимальной бюджетной обеспеченности. В нижней палате парламента инициативу назвали бесперспективной.
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Ну по чему не провести по все стране субботник по отстрелу - травле блоховозов? Привлечь, ментов, военных, волонтёров, да просто сознательных граждан! Это сколько денег спасём,людских жизней, сколько грязи ,гамона и бешенства пропадёт. И естественно десятки детских судеб и жизней сохраним.