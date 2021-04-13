В стране и мире

Мир предупредили о полном исчезновении бананов

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Бананы оказалась под угрозой полного исчезновения из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который не поддается действию химикатов, пишет Die Welt.

Заболевание Tropical Race 4 (TR4) впервые обнаружили в 2019 году в Южной Америке - основном мировом поставщике бананов.

Позже из-за этого в Колумбии и Гондурасе закрылись некоторые плантации. Зараженная почва на обуви фермера может привести к повальному распространению инфекции. Пораженные участки почвы обычно простаивают от 30 до 40 лет.

Заболевание в основном поражает сорт Cavendish. На него приходится 95 процентов мировой торговли, предупреждают эксперты.

Бананы - один из основных продуктов в розничной торговле, повышение цен на них может быть критично, отмечают игроки рынка. Во многих странах Азии и Африки этот продукт является таким же важным в ежедневном рационе, как картофель и рис.

В феврале газета «Коммерсантъ» писала о том, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при покупке бананов. Среди причин назывался неурожай в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. Тогда компании утверждали, что конечным покупателям не стоит ожидать повышения цен, поскольку бананы являются «одной из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А рост цен на яйца, масло, сахар это тоже дело грибка?

Гость||

Ага, грибка-паразита.

Гость||

Подорожает банан.

Гость||

жду вот когда лапша исчезнет....... ) с ватных ушей........

Гость||

Гость писал(a):

жду вот когда лапша исчезнет....... ) с ватных ушей........
Её никакой грибок не берёт ;)

Имя: Гость
Комментарий:

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