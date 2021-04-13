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Госдума запретила изымать домашних животных за долги

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете судебным приставам изымать домашних животных за долги их хозяев, сообщает «Интерфакс».

Инициатива касается питомцев, которые не используются для заработка. Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уточнил, что в спорных ситуациях кредитной организации придется доказывать, что животное используется должником для получения дохода.

«Изъятия будут касаться тех, для кого это организованный вид бизнеса, кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке или в питомниках, где их разводят», - сказал депутат.

Проект закона был внесен в Думу в сентябре 2020 года. Авторы документа отмечали, что в России законодательно запрещено изымать сельскохозяйственных животных (скот, олени, кролики, птицы, пчелы), но кошек и собак приставы могут забирать, и это «варварство, кощунство и запредельная жестокость».

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Источник — lenta.ru
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