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В стране и мире

В Госдуму внесен законопроект о правилах посещения магазинов и кафе с животными

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Депутаты Петербурга внесли в Госдуму законопроект о правилах посещения кафе и магазинов с питомцами. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Петербургские парламентарии в пояснительной записке указали, что в России сложилась практика, когда владельцы небольших собак везде берут их с собой, в том числе сажают в корзины и тележки в супермаркетах. Из-за этого в них иногда остаются фекалии, шесть и прочее.

«В связи с этим периодически возникают конфликтные ситуации и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона», — сказано в тексте.

В инициативе предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие законодательные акты. Разработать правила должно правительство.

Ранее члены Законодательного собрания Челябинской области внесли в Госдуму проект закона об обязательной регистрации домашних животных, чтобы контролировать число бездомных зверей и возвращать потерявшихся питомцев владельцам.

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Источник — lenta.ru
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