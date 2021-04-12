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В стране и мире

Стало известно о решении властей России закрыть авиасообщение с Турцией

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Власти России закроют авиасообщение с Турцией, однако официально об этом будет объявлено позже, сообщил источник радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, о соответствующем решении станет известно вечером в понедельник, 12 апреля.

Ранее сообщалось о предстоящих переговорах между Россией и Турцией, которые коснутся потенциального закрытия границ для туристов - на встрече будут присутствовать министр по культуре и туризму Турции Мехмет Эрсой и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, а также их российские коллеги. Политики экстренно вылетели в Москву, чтобы не допустить закрытия страны для российских путешественников.

Решение о приостановке рейсов может серьезно отразиться на туристическом рынке Турции, который во многом зависит от России.

В начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.

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Источник — lenta.ru
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