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В стране и мире

Россиян предупредили о штрафах за заборы на дачах

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Россиянам-дачникам грозят штрафы за установку заборов, препятствующих поступлению света на соседские участки. О возможном наказании за чрезмерно высокие ограды РИА Новости предупредила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

По словам эксперта, многие граждане хотят оградить свои дачные участки от любопытных глаз и лишнего шума, но рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. При этом ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50 процентов, уточнила Обрывко.

В том случае, если соседи пожалуются на высокий забор, дачника могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Кроме того, суд обяжет его демонтировать ограду. Эта мера распространяется только на заборы между соседскими участками. При обоюдном согласии собственников соседних участков возможна установка ограждений других типов или вовсе их отсутствие, отметила юрист.

Она также сообщила, что некоторые дачники неправильно устанавливают заборы, невольно захватывая соседские территории. Их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф в размере до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц (100 тысяч рублей для юрлиц). Кроме того, штраф — в среднем около 500 рублей — взимается за ненадлежащий вид забора.

Ранее россиянам раскрыли способы защиты дач от кошек. Эксперт посоветовал дачникам не оставлять в доме еду — кошки приходят на запах готовых блюд. Кроме того, противопоказаны мягкие и рыхлые грядки, так как они удобны для животных, желающих справить нужду. Также стоит устанавливать высокие заборы из профнастила, отказавшись от сетки-рабицы — по ней кошки поднимаются, как по лестнице, хватаясь лапами.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А вот если забор в воду входит это нормально.

Гость||

какой бы ещё штраф придумать? а то чтото мало штрафов последнее время...

Гость||

А если сосед по даче, сделавший глухой забор в 3 метра - внештатный убийца органов и совсем отморожен в своей реакции. Тогда что делать?

Имя: Гость
Комментарий:

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