Российским водителям пригрозили новыми штрафами

12.04.2021 | 10:42

С 1 июня российским водителям грозят новые штрафы: вступят в силу поправки в ПДД, по которым положен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на телеканал НТВ.

В июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале - на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Пакет поправок, в который оно вошло, разработало Министерство внутренних дел.

При этом региональные власти смогут корректировать действие этого запрета в зависимости от условий в том или ином климатическом полюсе. Так, зимний сезон можно будет расширить - например, прописать, что он начинается в октябре и кончается в марте.

Ранее стало известно, что российское правительство одобрило ужесточение наказаний за нарушения ПДД.