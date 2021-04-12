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В стране и мире

Лавров понадеялся на возобновление авиасообщения с курортами Египта

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров понадеялся на возобновление авиасообщения между Россией и курортами Египта в ближайшее время. Такое заявление он сделал в интервью египетской газете Al Ahram, передает ТАСС

«Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время», — сказал Лавров. Он отметил, что за последние годы в этом направлении была проделана большая совместная работа, и подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения по этим маршрутам.

Министр отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. В свою очередь, для самого Египта приток иностранных туристов в страну является важным источником пополнения бюджета.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

понадеялся на возобновление авиасообщения между Россией и курортами Египта в ближайшее время
С ними не поругались еще. Странно.

Имя: Гость
Комментарий:

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