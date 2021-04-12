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В стране и мире

Кремль прояснил вопрос увеличения выходных дней на майских праздниках

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прояснил вопрос увеличения выходных дней на майских праздниках. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 12 апреля.

В Кремле не подтверждают, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, сказал он. «У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что на майские праздники россияне массово решили отправиться по двум направлениям - Москва и Санкт-Петербург.

На майские праздники в этом году россияне будут отдыхать два раза по три дня - с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все побегут деньгами сорить.

Гость||

На это и расчёт. Мясо покупать будут, детей на каруселях катать. Мож кто ящиками будет алкоголь закупать. Гуляй рванина!

Гость||

сделайте как год назад выходные 24 июня и 1 июля

Имя: Гость
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