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В стране и мире

Экономист назвал единственное условие для снижения пенсионного возраста в России

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Власти могут снизить пенсионный возраст, если доходы бюджета России резко вырастут. Единственное возможное условие в беседе с News.ru назвал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла - согласно их прогнозам, нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, а значит, стоимость энергоресурсов вырастет.

«Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель - это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию», - добавил Миронов.

При этом собеседник портала подчеркнул, что если в стране и вернут прежний пенсионный возраст, то исключительно в рамках «послаблений» для конкретных регионов, либо отдельных категорий пенсионеров. По его мнению, кардинальное решение для всех граждан возможно лишь в случае существенных изменений в экономике.

11 апреля в московском отделении Пенсионного фонда России напомнили, что некоторые россияне имеют возможность досрочно уйти на пенсию с нынешнего года. Так, с этого года впервые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию матери четверых детей, рожденные в 1965 году. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Я уверен,что при цене нефти в 100 баксов ничего не изменится,просто воровать будут больше.Единственно как можно сделать бюджет богаче,ввести расстрельную статью за воровство из бюджета.

Гость||

Никогда. Ни о чем. Разговоры в пользу бедных.

Гость||

Все тянут к европейским стандартам,цены, пенсионный возраст. Осталось только зарплаты подтянуть.

Гость||

При цене нефти 100 долларов бензин подорожает, а вслед за бензином всё остальное. Пенсии опять придется прибавлять и будут говорить, что все съедает инфляция. Не будет никакого понижения пенсионного возраста. По крайней мере не при этой власти.

Гость||

Значит возраст выхода на пенсию будет колебаться в зависимости от цен на нефть. сегодня 65, а завтра 63, а послезавтра 61. Дурак ты, Валера.

Гость||

Как бы совсем не отменили, чтобы было "проще" жить )))

Гость||

нефть-вот кто оказывается рулит нашими пенсиями и судьбами)

Гость||

всё очень просто ватки........ ) понижение возраста пенсов возможно только при повышении налогов для всё ещё работающих.........ну во первых - кто то же должен кормить всю эту полудохлую консерваторию........ а во вторых любой пенисный фонд в Мордоре имеет все признаки финансовой пирамиды........

так что увы ватки - закон сохранения энергии работает всегда и везде - и никакой путин не сможет его обнулить.......

Гость||

ваша основная проблема ватки в том что вы совершенно неспособны учиться....... ) ваша врождённая ленность и тупость складываясь воедино подобна стопкрану способному остановить любой даже самый скоростной поезд - для того чтобы стабильно гнить в каком нибудь уютном тупике под ностальгическую музычку времён былой славы........

Гость||

Дурацкие новости ПИ, лучше не читать и не комментировать.

Гость||

Да, как новости на первом канале.

Гость||

Люди, не читайте новости если вам от них плохо, ПИ развлекательное издание. Вот и развлекают как могут.

Гость||

Что он там плетёт про нефть в 100$, при советской власти нефть дешевле была чем сейчас. Ни у кого и в мыслях не было руку на пенсионный возраст поднять, а сейчас что за спецы там засели, умничают, а вот если то тогда ...Ни каких если, возраст надо возвращать на прежнее место при любой нефти, работать не пробовали робята, а?

Гость||

То заявляют о сокращении зависимости российской экономики от нефти то заявляют о зависимости пенсионного возраста от цен на нефть. Вы уж определитесь там, что врать.

Гость||

Как их набаловала нефть в начале 00-х, как набаловала, сейчас меньше чем на 100$ не согласные, тады будут смотреть из под очков, понизить или обождать. Вас разве всех прокормишь, дать им кувалды и молотки, пусть пенсии народу отрабатывают, пора.

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Имя: Гость
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