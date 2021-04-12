Экономист назвал единственное условие для снижения пенсионного возраста в России

12.04.2021 | 15:03

Власти могут снизить пенсионный возраст, если доходы бюджета России резко вырастут. Единственное возможное условие в беседе с News.ru назвал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла - согласно их прогнозам, нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, а значит, стоимость энергоресурсов вырастет.

«Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель - это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию», - добавил Миронов.

При этом собеседник портала подчеркнул, что если в стране и вернут прежний пенсионный возраст, то исключительно в рамках «послаблений» для конкретных регионов, либо отдельных категорий пенсионеров. По его мнению, кардинальное решение для всех граждан возможно лишь в случае существенных изменений в экономике.

11 апреля в московском отделении Пенсионного фонда России напомнили, что некоторые россияне имеют возможность досрочно уйти на пенсию с нынешнего года. Так, с этого года впервые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию матери четверых детей, рожденные в 1965 году. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.