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В стране и мире

В России изменились правила использования маткапитала

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В России с 11 апреля изменились правила использования материнского капитала, сообщили в Минтруда «Российской газете».

Теперь россиянки, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о случаях, когда мать сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям. Ранее, если эти средства не были использованы, а «зависали» на счете в Пенсионном фонде.

Сейчас женщины будут иметь полгода со дня возврата денег на счет пенсионного фонда, чтобы решить как ими распорядиться и написать заявление. Если россиянка в течение шести месяцев не примет решение, она может снова обратиться в пенсионный фонд и попросить продлить срок. Если она этого не сделает, то деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

Ранее правительство упростило правила использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Изменения коснутся случаев, когда средства направляют на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома. Теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.

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Источник — lenta.ru
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