С владельцев заправок потребовали объяснений о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от владельцев заправок объяснений о причинах роста цен на бензин. Как сообщает РБК, региональные управления службы разослали владельцам АЗС письма, где просят обосновать рост стоимости топлива в рознице с начала года.
В документах говорится, что АЗС должны в течение пяти дней с момента получения уведомления ответить ФАС предоставить подробную информацию по каждому случаю роста цен на топливо, начиная с 1 января. Как объяснил представитель службы, основанием для принятия решения об усилении мониторинга послужило «недобросовестное поведение» участников рынка в отдельных регионах.
По оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо - на 0,2 процента. При этом с начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо - на 1,4 процента.
В четверг, 8 апреля, издание VTimes сообщило, что в правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают. Предложение внес помощник премьера, бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, борьба с экспортом «отдельных нефтепродуктов и их компонентов» защитит внутренний рынок от давления.
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ватки........ ) вопросы надо задавать адресно....... скажем если ваш сосед посоветовал вам "хорошего" сантехника - который на самом деле оказался не таким хорошим как это изначально предполагалось........
и после его "высококвалифицированного" вмешательства произошёл массовый потоп - то ваши соседи наверное не станут подавать в суд на соседа который вам посоветовал этого "специалиста".......
они подадут в суд на вас - поскольку вы являетесь собственником объекта из которого им на головы лилась вода........ну а вы уже в свою очередь подадите на этого сантехника - в робкой надежде на то что с него есть хоть что нибудь взять.......
а сосед - а что сосед........