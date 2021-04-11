Россиянам пообещали похолодание

11.04.2021 | 08:30

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости пообещал россиянам из центра европейской части страны похолодание во второй половине следующей недели.

«Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик», - сказал Вильфанд.

Он также заявил, что ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы из-за мощных циклонов, быстрого таяния снега и потоков теплого воздуха с юга. К четвергу, 15 апреля, температура окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.

Ранее Вильфанд объяснил приход аномального тепла в Европейскую часть России. По его словам, через центр Европейской России проходит область высокого давления - хорошо развитая антициклональная деятельность. Синоптик пояснил россиянам, что антициклоны протянулись с запад на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами.