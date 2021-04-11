Россиянам напомнили о новых правилах для шашлыка

11.04.2021 | 13:48

Спасатели напомнили россиянам о новых правилах перед наступлением шашлычного сезона. Как сообщает РЕН ТВ, сейчас в силу вступили обновленные правила пожарной безопасности. Теперь жаровни и мангалы на дачах должны быть расположены не ближе чем в пяти метрах от зданий или построек.

В целом использование отрытого огня не запрещается, но оставлять его без присмотра нельзя. Костер запрещено разводить рядом с лесом: пламя не должно быть ближе чем в 100 метрах от молодняка и хвойного леса, у лиственного леса огонь можно разводить на расстоянии от 30 метров. Что касается сжигания травы и мусора, то это можно делать только в полусотне метров от ближайшей постройки.

Прилегающие территории в районе 10 метров необходимо очистить от воспламеняемых материалов, сухой травы и валежника. Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказывал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров.

Несоблюдение правил грозит денежным штрафом. Если же огонь привел к пожару, в котором был нанесен вред имуществу или окружающей среде, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности