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В стране и мире

Россиянам напомнили о новых правилах для шашлыка

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Спасатели напомнили россиянам о новых правилах перед наступлением шашлычного сезона. Как сообщает РЕН ТВ, сейчас в силу вступили обновленные правила пожарной безопасности. Теперь жаровни и мангалы на дачах должны быть расположены не ближе чем в пяти метрах от зданий или построек.

В целом использование отрытого огня не запрещается, но оставлять его без присмотра нельзя. Костер запрещено разводить рядом с лесом: пламя не должно быть ближе чем в 100 метрах от молодняка и хвойного леса, у лиственного леса огонь можно разводить на расстоянии от 30 метров. Что касается сжигания травы и мусора, то это можно делать только в полусотне метров от ближайшей постройки.

Прилегающие территории в районе 10 метров необходимо очистить от воспламеняемых материалов, сухой травы и валежника. Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказывал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров.

Несоблюдение правил грозит денежным штрафом. Если же огонь привел к пожару, в котором был нанесен вред имуществу или окружающей среде, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А "специальный мусоросжигатель" - это что? Бочка металлическая не прокатит? Тогда - где покупать, надо ли лицензировать, оплачивать тех. обслуживание? Или штраф дешевле выйдет? Ответьте. пожалуйста.

Гость||

Гость писал(a):

Тогда - где покупать, надо ли лицензировать, оплачивать тех. обслуживание?
ОСАГО не забудьте! Вдруг вы столкнетесь с другим мусоросжигателем

Имя: Гость
Комментарий:

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