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В стране и мире

Россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир

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Наследники первой очереди могут потерять квартиру, на которую имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. О риске лишиться унаследованного жилья РИА Новости рассказала нотариус Анна Корчемкина.

Наследство нужно принять в течение шести месяцев со дня его открытия, подчеркнула эксперт. По ее словам, многие по незнанию не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права - россияне считают, что их право возникнет автоматически, но это не так.

Согласно статье 1155 Гражданского кодекса РФ, суд может восстановить срок принятия наследства, но только по уважительной причине. На практике были случаи, когда суды отказывали наследникам, пропустившим срок для принятия наследства, указала Корчемкина. Если наследники первой очереди не вступают в свои права, квартира может достаться наследникам последующих очередей, предупредила она.

Ранее были названы семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов. Как отметили эксперты, в России опасно покупать около 9 процентов квартир, выставленных на продажу. Сделка с юридически грязным жильем может сорваться на этапе регистрации, а может быть проведена, но в таком случае покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег в дальнейшем.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

всё ватки идёт к тому что своего в буквальном смысле жилья у вас не станет как такового....... ) вы будете рождаться в "государственных" казармах - в них же взрослеть, жениться, плодить благородное потомство, стареть и подыхать........

согласитесь ватки - это же так удобно........ так надёжно и практично........а главное СТАБИЛЬНО.......

не зря же наверное говорят что мечты сбываются.......

Гость||

Гость писал(a):

согласитесь ватки - это же так удобно........ так надёжно и практично........а главное СТАБИЛЬНО.......
Ага.Кэшбэки там всякие.И праздничные скидки.На внеочередные уплаты ЖКХ.

Имя: Гость
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