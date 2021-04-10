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В результате ДТП в Турции погиб российский турист и десятки пострадали

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В результате ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 26 человек и погибла одна россиянка. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

По имеющимся данным, автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП около 09:30. Десятки пострадавших экстренно были доставлены в местные больницы городов Конья и Сельчук. Как отмечает агентство, одна российская туристка погибла.

Сообщается, что для выяснений обстоятельств аварии на место происшествия выехали два сотрудника посольства России в Анкаре.

В октябре 2020 года автобус с российскими туристами, которые направлялись в аэропорт Антальи, попал в смертельное ДТП в районе Кунду. По информации источника, транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на встречной полосе.

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Источник — lenta.ru
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