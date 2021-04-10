В стране и мире

Страна в Европе заплатит туристам по 200 евро при одном условии

Печать

Власти Мальты планируют выплачивать туристам до 200 евро, чтобы возродить туристическую отрасль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство туризма страны.

Глава ведомства Клейтон Бартоло уточнил, что посещающие Мальту иностранцы смогут получить деньги при одном условии — если пробудут там не менее трех дней. Для этого нужно забронировать номер непосредственно через местный отель. Так, гостям пятизвездочных гостиниц заплатят по 200 евро, четырехзвездочных — по 150 евро, а трехзвездочных — по 100 евро.

При этом размер выплаты увеличится на 10 процентов, если турист забронировал номер на острове Гозо, принадлежащем Мальтийскому архипелагу.

«Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма», — объяснил Бартоло.

Власти рассчитывают, что страну посетят 35 тысяч туристов.

По данным Reuters, на Мальте самый высокий уровень вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Там резко сократилось количество новых случаев COVID-19, и правительство призывает ЕС ввести паспорта вакцинации для упрощения поездок.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Все на Мальту!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте