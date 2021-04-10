Россиянам назвали оптимальные условия для замены шин

10.04.2021 | 10:58

Менять зимнюю резину на летнюю можно, когда сойдет снег, а среднесуточная температура будет выше плюс пяти градусов — это оптимальные условия для сезонной замены шин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «СберАвто».

Россиянам напомнили, что когда столбики термометров держатся выше плюс пяти, зимняя резина теряет свою эффективность: ухудшается сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается. В целом возрастает риск аварий.

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В жару же зимняя резина может перегреваться, потому что она намного мягче летней. Еще специалисты напомнили, что при замене шин лучше менять весь комплект, а сочетать шины разных сезонов крайне опасно. Резину стоит хранить в прохладном темном помещении вертикально — для предотвращения деформации боков.

Ранее стало известно, что в России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер и метод снижения скорости при сложных погодных условиях. Так, планируется ввести динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации. Новые дорожные знаки в зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию об ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на электронном табло. Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры.

Автомобильные эксперты указали, что у динамических знаков есть недостатки. У них возникли опасения, что система будет бесполезна в большинстве российских регионов, потому что в них относительно стабильная погода и не бывает резких изменений. Он также считает, что на областных дорогах динамические знаки будут плохо обслуживаться.