Российский заповедник рассказал о дегустации принцем Филиппом макарон с тушенкой

10.04.2021 | 11:41

Российский заповедник «Большехехцирский» в Хабаровском крае рассказал, как в марте 1997 года его посетил принц Филипп, продегустировал макароны с тушенкой и переночевал в гостиничном номере эконом-класса. Об этом руководитель учреждения Антон Фетисов сообщил РИА Новости.

По словам Фетисова, 15 марта 1997 года руководство заповедника объявило, что туда приезжают гости. Руководитель заповедника добавил, что Филипп никогда не посещал российских заповедников, и первым стал хабаровский. Ему показали уникальную коллекцию насекомых и повели на кордон Соснинский. На тот момент Филиппу было около 76 лет, он прошел пешком 5 километров и обогнал сопровождающих.

«Там находились инспекторы наши, готовили на костре макароны с тушенкой, а-ля по-флотски. Они по-английски не говорят, он по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за "стол", принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, все нормально», — рассказал Фетисов. Он добавил, что инспекторы были в шоке, узнав, кто был их гостем.

После прогулки по заповеднику принц заночевал в гостинице в поселке Бычиха в обычном одноместном номере эконом-класса.

Он оставил благодарственную надпись после ночлега и автограф. Фетисов назвал принца абсолютно непритязательным человеком и добавил, что сотрудники заповедника остались от него в восторге. Он добавил, что Филипп остался восхищен природой заповедника.

Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.