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В Госдуму внесли закон о запрете дистанционки в школах

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет дистанционного образования в российских школах. С такой инициативой выступил сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, передает РИА Новости.

По мнению сенатора, дистанционные технологии подменяют очную форму обучения очно-заочной или даже заочной. «Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации», — убежден Бабаков.

Запрет коснется учреждений, которые представляют услуги очного обучения. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. При этом он отметил, что дистанционные технологии все равно будут использоваться и развиваться, хотя качество образования при таком формате может страдать.

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Источник — lenta.ru
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