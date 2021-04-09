Россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду

09.04.2021 | 13:58

В случае неуплаты налогов от сдачи жилья в аренду собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все налоги за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Олег Сухов.

По словам юриста, российские налоговые службы выявляют арендодателей, тайно сдающих квартиры и уходящих от налогов, несколькими способами. Во-первых, соответствующие данные им передают участковые. Они наделены правом составлять акты нахождения в квартире нанимателей, фиксировать договоры аренды жилых помещений, брать письменные объяснения у арендаторов.

Во-вторых, налоговые службы и сами способны устанавливать как факты заключения договоров аренды, так и оплаты по ним. Договоры налоговики запрашивают в Росреестре (там они регистрируются, если оформлены сроком на год и более). Требования о погашении налоговых задолженностей направляются неплательщикам для исполнения в добровольном порядке. Если не погасить долги, налоговая обратится в суд и последует наказание, предупредил адвокат.

По судебным актам присужденная задолженность списывается через банки, где у должников есть средства. Также может быть наложен арест на сдаваемую недвижимость. Сухов отметил, что налоговики могут проверять и счета физлиц — если на них постоянно приходят одни и те же суммы от одних и тех же лиц, будет проведена проверка. У получателя средств и плательщика запросят объяснения.

За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду предусмотрена и уголовная ответственность, подчеркнул эксперт. Но для этого нужно уклоняться от налогов на протяжении трех лет, при этом сумма неуплаченного налога в месяц должна превысить 75 тысяч рублей.

Ранее, в марте, россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. Приобретение жилья с такой целью больше не приносит желаемой прибыли, заявил один из экспертов рынка недвижимости. Он также отметил, что с покупкой квадратных метров у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на их содержание и ремонт.