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Россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду

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В случае неуплаты налогов от сдачи жилья в аренду собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все налоги за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Олег Сухов.

По словам юриста, российские налоговые службы выявляют арендодателей, тайно сдающих квартиры и уходящих от налогов, несколькими способами. Во-первых, соответствующие данные им передают участковые. Они наделены правом составлять акты нахождения в квартире нанимателей, фиксировать договоры аренды жилых помещений, брать письменные объяснения у арендаторов.

Во-вторых, налоговые службы и сами способны устанавливать как факты заключения договоров аренды, так и оплаты по ним. Договоры налоговики запрашивают в Росреестре (там они регистрируются, если оформлены сроком на год и более). Требования о погашении налоговых задолженностей направляются неплательщикам для исполнения в добровольном порядке. Если не погасить долги, налоговая обратится в суд и последует наказание, предупредил адвокат.

По судебным актам присужденная задолженность списывается через банки, где у должников есть средства. Также может быть наложен арест на сдаваемую недвижимость. Сухов отметил, что налоговики могут проверять и счета физлиц — если на них постоянно приходят одни и те же суммы от одних и тех же лиц, будет проведена проверка. У получателя средств и плательщика запросят объяснения.

За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду предусмотрена и уголовная ответственность, подчеркнул эксперт. Но для этого нужно уклоняться от налогов на протяжении трех лет, при этом сумма неуплаченного налога в месяц должна превысить 75 тысяч рублей.

Ранее, в марте, россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду. Приобретение жилья с такой целью больше не приносит желаемой прибыли, заявил один из экспертов рынка недвижимости. Он также отметил, что с покупкой квадратных метров у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на их содержание и ремонт.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Эх, не любят у нас платить налоги, а потом что то требуем от государства, говорим что плохо живем. Бесплатные школы, больницы и д\с просто так не бывают

Гость||

Ага, кто-то с нефти, газа, леса яхты строит, а кто-то ублюдско-нищенские пособия на детей получает и пенсию в разы меньше , чем в странах где нет нефти, газа, леса.

Гость||

Гость писал(a):

Ага, кто-то с нефти, газа, леса яхты строит, а кто-то ублюдско-нищенские пособия на детей получает и пенсию в разы меньше , чем в странах где нет нефти, газа, леса.
НЕ хочешь платить налоги? Мы тебя найдем!

Гость||

И как успехи? Много наловили?

Гость||

А репетиторы когда налоги платить начнут?

Гость||

Судя по всему ничего в России не выгодно: ни производство, ни продажа, ни аренда. Обреченная на вымирание страна.

Гость||

Гость писал(a):

А репетиторы когда налоги платить начнут?
Да, поднимут тарифы и начнуут

Гость||

НЕобходимо создать народные патрули, что то типа дружинников добровольцев. Мы будем ходить по домам, у женщин на лавочках выведывать где живут квартиранты и выявлять нарушителей.

Имя: Гость
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