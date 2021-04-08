В Совете Федерации допустили блокировку Zoom в России

Член Совета Федерации Александр Башкин допустил блокировку Zoom в России в том случае, если компания Zoom Video Communications примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 апреля.
Башкин указал на право РФ устанавливать протекционистские меры в ответ на подобные «капризы».
По его словам, ситуация свидетельствует о необходимости создания в РФ собственных аналогичных платформ, чтобы «нашу страну никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса».
В то же время сенатор выразил надежду на то, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам госучреждениям и госкомпаниям.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнерам дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» сообщила, что компания запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
В головном офисе Zoom Video Communications, в свою очередь, заявили, что проведут проверку этой информации. В компании предположили, что заявление исходило от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе.
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Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из государственного и частного секторов могут покупать аккаунты в сервисе через его официальный сайт, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сказал собеседник агентства. По его словам, Zoom продолжит обслуживать клиентов из России и стран СНГ.