В России зарегистрировали тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса

08.04.2021 | 14:22

В России зарегистрировали тест-систему «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», которая позволяет выявлять все штаммы коронавируса, циркулирующие на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает агентство РИА Новости.

«Получено регистрационное удостоверение (...) на набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале (мазках со слизистой носо- и ротоглотки)», - говорится в сообщении.

Также в ФМБА подчеркнули, что этот тест - самый быстрый на рынке.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что тест-системы для выявления британского и других штаммов коронавируса зарегистрированы в России.