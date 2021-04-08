В стране и мире

В Кремле признали нехватку дешевой рабочей силы для прорыва

Печать

Количество иностранных рабочих в России в последний год очень сильно сократилось, в настоящее время их недостаточно для прорывов в развитии экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, мигрантов, которые являются дешевой рабочей силой, «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Таким образом он ответил на вопрос, не замечают ли в Кремле рост недовольства россиян приезжими.

Что касается самой проблемы, то Песков отказался как-то ее комментировать, пояснив, что не знаком с какими-то материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам.

Вопрос был связан с заявлением замглавы администрации президента Магомедсалама Магомедова на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года. Он сообщил, что в 2020 году число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам, выросло на 7,5 процента.

В феврале сообщалось, что российские аграрии столкнулись с критической нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле и попросили власти открыть границу для мигрантов. Российские жители регионов, где возникла проблема, не готовы занимать имеющиеся вакансии за те деньги, что предлагают компании, а повышение их зарплат может сказаться на стоимости продукции.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отмечал, что на стройках Москвы не хватает примерно 15-20 тысяч рабочих из-за рубежа.

Между тем доцент финансового университета при правительстве Олег Комолов объяснил, что трудовые мигранты в последнее время не едут в Россию не только из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. По его мнению, основной причиной является слабый экономический рост и падение курса рубля, что делают работу здесь непривлекательной для приезжих.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Дураки закончились?

Гость||

Скоро доулыбаетесь, продадите всё наворованное и сами поднимать экономику пойдёте, своим буржуазно-крысиным классом!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте