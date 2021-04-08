В стране и мире

Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими

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Налоговая нагрузка на россиян крайне низка, они платят почти меньше всех в мире, причем эта ситуация практически не меняется долгие годы. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, размещенном на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе Минфина напомнили, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России составляет от 13 до 15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов.

Повышение ставки НДФЛ, которое произошло в 2021 году, коснулось незначительной части населения - тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. И в этом случае они платят 15 процентов только с суммы превышения.

В ведомстве напомнили о множестве налоговых вычетов, позволяющих оказывать социальную поддержку гражданам. Пресс-служба подчеркивает, что стало проще и получать налоговые льготы и вычеты, и платить налоги.

Комментарий связан с исследованием ВЦИОМ, в рамках которого 36 процентов граждан заявили, что налоги для них слишком высоки. Еще 52 процента посчитали, что уровень налогов находится на приемлемом уровне, а один процент предположил, что можно было бы и повысить.

Уровень налогов в России многие годы остается предметом дискуссий. Сторонники точки зрения, представленной Минфином, не считают нужным учитывать взносы в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования, в фонд социального страхования, а также налог на добавленную стоимость (НДС), составляющий от 10 до 20 процентов. Соответственно, противники такой точки зрения указывают, что реальная налоговая нагрузка выше 70 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Снова вещание с Луны?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России составляет от 13 до 15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов.
Ну а прибавить к НДФЛ, соцстрах, взносы в ПФР и НДС (все это в конечном итоге берется с зарплаты), то получается процентов эдак так 45...

Гость||

Еще немного и систему налогообложения в России позаимствуют из книги Джанни Родари "Чиполлино".

Гость||

Горите в аду.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Налоговая нагрузка на россиян крайне низка
Пора вводить налог на воздух - люди стали слишком много дышать.

Гость||

Гость писал(a):

Джанни Родари "Чиполлино".
Скорее это произведение признают экстремистским, как и Незнайку на Луне.

Гость||

Крайне низка, одни из низких в мире. Ну так там и заработки в 5–6, а местами и в 10раз выше российских. Так что вы ребята не надо, не надо наводить тень на плетень. Скажите уж честно, что руки чешутся, хочется ободрать население как липку, но не знаете как по деликатнее.

Гость||

Гость писал(a):

Скорее это произведение признают экстремистским, как и Незнайку на Луне.
Ну, и что? И признают эктремистским, систему-то ввести это не помешает, протолкнут как пенсионную реформу, в первый раз, что ли? Готовьтесь дядюшки Тыквы.

Гость||

Проверить на соответствие занимаемой должности этих "заявителей" надо.

Гость писал(a):

Ну а прибавить к НДФЛ, соцстрах, взносы в ПФР и НДС (все это в конечном итоге берется с зарплаты), то получается процентов эдак так 45...

Тут еще акцизы на топливо не учтены, которые повышают стоимость абсолютно всех товаров, а так же акцизы на отдельные группы товаров, типа маркировки лекарств и обуви.

Гость||

Гость писал(a):

Проверить на соответствие занимаемой должности этих "заявителей" надо.
не имеет смысла, это система такая построена. В ней все против людей. Люди оплачивают уровень жизни господствующего класса.

Гость||

Зато зарплаты на уровне 2015 года

Гость||

penzainform.ru писал(a):

почти меньше всех в мире
А если посчитать в отношении нищенских зарплат и пенсий - не окажется ли больше всех в мире?

Гость||

Бедных по-другому считать будут,налоги непростительно низкие - жуткое лютое нам готовят.

Гость||

Прауильььно,надо поднимать налоги,а то ишь ты совсем пониаишь зажрался средний класс на 17 тышь то

Гость||

Бедных по-другому считать будут,налоги непростительно низкие - жуткое лютое нам готовят. Раньше по головамТеперь по хвостам .и окажется на 5 процентов меньше

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
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