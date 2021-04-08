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Губернатор Ульяновской области подал в отставку

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщается в эфире телеканала «Россия 24» на YouTube.

«Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне», — заявил политик.

По его словам, он принял такое решение, так как намерен баллотироваться в Госдуму.

Морозов занимал пост губернатора региона с 6 января 2005 года. До этого он служил в МВД — прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 1995 году его назначили начальником УВД Димитровграда. В 2000 году Морозов ушел в отставку и занялся адвокатской работой, а затем был избран мэром Димитровграда.

7 апреля об уходе с занимаемого поста по собственному желанию сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оола. По его словам, решение он принял самостоятельно и представил «свою твердую позицию» главе государства. Исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Тиха Ульяновская ночь но деньги лучше перепрятать?)))))

Гость||

Лучше на месяц раньше, чем на минуту позже...как наш.

Гость||

хороший оперативник, умеет анализировать и просчитывать

Гость||

Пора рвать когти.

Гость||

Сколько же они наворовали, что сваливают один за другим?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

7 апреля об уходе с занимаемого поста по собственному желанию сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оола.
Даже щелбан соориентировался в обстановке, а наш дурачок... пригрелся у Никандровны под толстым боком, расслабился!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку.
Гость писал(a):
Сколько же они наворовали, что сваливают один за другим?
В цельном доме никого,

Кроме ветра одного!

Подозрительное дело,

Не случилось ли чаво?

Гость||

здоровый на голову человек, быстро учуял направление ветра

Гость||

Да и по морде видно, что маленько поумнее Вани...

Гость||

По лицу видно, что работал в органах. Красавчег! Не стал до последнего держаться за власть как глупомордый политрук из военкомата.

Гость||

Гость писал(a):

но деньги лучше перепрятать
Вовремя бабло занёс для покупки мандата госдумака

Гость||

Люди , вы вообще понимаете с каким руководством страны живем?

Гость||

Понимаем. Остаётся только иронизировать.

Гость||

Главное уйти вовремя. Наш опоздал.

Гость||

Гость писал(a):

Главное уйти вовремя. Наш опоздал.
В селе Бараново Орловской губернии не было телевидения. И бедному Ванятке Белозерцеву в детстве не удалось посмотреть прекрасный мультфильм "Золотая антилопа". Очень жаль!

Имя: Гость
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