В стране и мире

Бедность россиян собрались оценивать по-новому

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Российские власти собрались по-новому оценивать уровень бедности граждан. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РБК. По его словам, сейчас в правительстве рассматривают возможность введения нового критерия для ее определения.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться», - сказал он и уточнил, что в Счетной палате эти разработки еще не видели.

В конце марта стало известно, что каждый пятый бедный россиянин остался без помощи государства. Тогда Кудрин одобрил решение выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, объяснив, что они сыграли большую роль в борьбе с бедностью.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что уровень бедности в стране в 2020 году составлял 13,5 процента, а через десять лет благодаря стараниям властей он упадет до 6,5 процента. Год назад глава государства отмечал, что 70 процентов россиян уже можно отнести к среднему классу. По его словам, для причисления к среднему классу достаточно получать 17 тысяч рублей в месяц.

Иного мнения о бедности в стране придерживается депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Он уверен, что официальные данные занижены по крайней мере вдвое. Он считает более верной оценку бедности по так называемой методике лишений, в рамках которой бедными можно назвать 40 процентов россиян. В то же время привычная статистика, подчеркнул он, утверждает, что таковых в России порядка 20 процентов. В то же время источников такой информации он не назвал.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Грабить будут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, для причисления к среднему классу достаточно получать 17 тысяч рублей в месяц.
Средний класс среди нищих?

Гость||

Гость писал(a):

Средний класс среди нищих?
Так и есть

Гость||

Здруг все станут богатыми с 12 рублями в кармане.К Первомаю будет побеждена бедность.Ура,товарищи!

Гость||

Как же они надоели со своей брехней.

Гость||

эх ватки-ватки........ ) а ведь говорил же я вам тогда за завтраком........ вы когда на выборы свои ходите - то почему то предпочитаете выбирать стабильную нищету........да - нищету........но нищету стабильную - наивно полагая при этом что "могло бы быть и хуже"

так вот ватки - это самая деструктивная установка

тогда как те кто действительно желают разбогатеть по настоящему - они всегда выберут только себя

Гость||

Шел 21 год вставания с колен под предводительством мудрого геополитика.

Гость||

эгоизм ватки........ ) эгоизм - и ещё раз эгоизм........ ва этом мире нет ничего кроме вас - и ваших желаний........и есть время - на то чтобы эти желания воплощать........

Гость||

Лишь бы войны не было.

Гость||

по настоящему богатый человек ватки - это в первую очередь эгоист........ ) которого интересует только собственный успех........

Гость||

ну а суть в том что не в человеческих силах сделать мир из одних только эгоистов........ ) человеку возможно только выбирать - кем ему быть.......рабом - или господином, хозяином - или слугой........

и это самый главный выбор каждого человека - а вовсе не то о чём вы тут мычите........

Гость||

Если я правильно понял, государство решило сократить количество бедных путем новой методики оценки бедности...

Гость||

Гарант дал команду победить бедность.

Гость||

Ага. Я в ЦЗН получал 1500 р в месяц и был нищим.

Гость||

А по новой методике станешь среднем классом

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Имя: Гость
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