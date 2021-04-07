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ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире. Соответствующие данные приводятся в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации.

По данным ВОЗ, количество жертв коронавируса в мире за прошедшую неделю выросло на 11 процентов - скончались более 71 тысячи человек. При этом организация фиксирует рост числа заразившихся шестую неделю подряд - за последние семь дней выявлено более четырех миллионов новых случаев COVID-19.

30 марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия - скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось. Как отмечалось ранее, связь COVID-19 с рынком в Ухане не удалось доказать.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В докладе говорится, что пандемия - скорее всего, не результат утечки из лаборатории.
Конечно, будут отрицать, это же уголовное дело.

Имя: Гость
Комментарий:

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