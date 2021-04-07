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В России предложили маркировать фастфуд

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда в России маркировать свою продукцию, указывая состав ее компонентов и предупреждая о вреде для здоровья. Об этом сообщает RT со ссылкой на копии обращений.

В своем предложении Волынец указала на содержание в фастфуде и полуфабрикатах канцерогенов, трансжиров, а также соли, сахара и жиров, концентрация которых в этих продуктах вредна для детей. Инициатива направлена главе Минздрава Михаилу Мурашко, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова. Ее автор предлагает разработать регламент, обязывающий производителей указывать на упаковке состав ингредиентов, а также снабжать ее надписями и картинками о вреде такой продукции.

При этом общественница считает, что такая надпись должна быть нанесена цветом, контрастирующим с упаковкой, и занимать не менее 17 процентов ее площади, а картинки с изображением последствий употребления фастфуда и вызванных им заболеваний - не менее 50 процентов площади упаковки.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин задумал ограничить рекламу фастфуда в России и направил соответствующее предложение главе Минздрава Михаилу Мурашко. Он попросил его полностью запретить рекламу фастфуда в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.

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Источник — lenta.ru
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