В России объяснили ситуацию с ростом цен на бензин

07.04.2021 | 11:46

Подорожание бензина в России в 2021 году могло быть вызвано понижением температуры окружающей среды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой данные ФАС.

Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии. Также в ФАС указали на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на черное золото.

Однако гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин не согласился с доводами ФАС. «В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», - заявил он. По его словам, из-за роста оптовых цен на бензин многие независимые АЗС вынуждены работать в убыток и есть риск их разорения.

В Минэнерго сообщили, что наблюдаемый на внутреннем рынке рост оптовых цен на бензин в начале текущего года в первую очередь связан с увеличением внешних котировок на нефть и нефтепродукты, а не плановыми изменениями акцизной составляющей. Аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман, в свою очередь, отметил, что причина роста цен заключается в несовершенстве демпферного механизма.

Ранее сообщалось, что по оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо - на 0,2 процента. При этом, с начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо - на 1,4 процента.

Однако в Минэнерго цену топлива считают несправедливо низкой. «Фактическая цена бензина АИ-92 - 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера - 50,08 рублей за литр», - указывали в министерстве. Справедливая рыночная цена топлива внутри страны без вмешательства со стороны государства была бы на 5,2 рубля за литр выше, уверены в Минэнерго.