В России COVID-сертификаты привяжут к загранпаспорту

07.04.2021 | 13:31

Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к заграничному паспорту, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. Его слова передает РИА Новости. Документ в формате QR-кода будет создаваться сразу с указанием данных загранпаспорта, отметил он.

Сведения можно добавить на портале Госуслуг. «Правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу», — добавил Качанов. Если же ранее данные заграничного паспорта не были занесены, то информацию можно обновить в любой момент.

Кроме этого, сертификат о вакцинации можно будет получить на английском языке.