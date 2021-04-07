Проверки Счетной палаты привели к снижению зарплат

07.04.2021 | 16:42

Счетная палата хочет в ближайшие два-три года проверить все институты развития в России, рассказал глава ведомства Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

Он отметил, что поверки уже дали результаты. «Часть наших материалов, например, по «Дом.рф», уже использовалась правительством для реорганизации, уточнения задач. В том числе это повлияло и на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», - заявил Кудрин.

Счетная палата в этом году планирует провести 440 проверочных мероприятия. Глава ведомства также отметил, что выплаты семьям с детьми привели к предотвращению роста бедности на два процента в прошлом году.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития. Будут сохранены стратегически важные организации и госкорпорации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор». Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Цель институтов развития - стимулировать инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.