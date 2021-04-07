В стране и мире

Проверки Счетной палаты привели к снижению зарплат

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Счетная палата хочет в ближайшие два-три года проверить все институты развития в России, рассказал глава ведомства Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

Он отметил, что поверки уже дали результаты. «Часть наших материалов, например, по «Дом.рф», уже использовалась правительством для реорганизации, уточнения задач. В том числе это повлияло и на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», - заявил Кудрин.

Счетная палата в этом году планирует провести 440 проверочных мероприятия. Глава ведомства также отметил, что выплаты семьям с детьми привели к предотвращению роста бедности на два процента в прошлом году.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития. Будут сохранены стратегически важные организации и госкорпорации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор». Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Цель институтов развития - стимулировать инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

институты развития в России
очень смешно........ ) у господина главы ведомства надо сказать очень своеобразное чувство юмора........

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между.....
Между тремя чебуречными и пятью спиртзаводами.Страна нуждается в героях.И нуждается остро.

Гость||

интересно........ ) оставят ли институт казнокрадства в его первозданном виде........

Гость||

Гость писал(a):

интересно........ ) оставят ли институт казнокрадства в его первозданном виде........
Не трожь святое гнида пендосская!

Гость||

Гость писал(a):

Не трожь святое гнида пендосская!
не извольте беспокоиться ватка....... ) я просто полюбоптствовал.......

Гость||

Прежде всего надо гнать Кудрина ! Эта сволота нанесла не меньший ущерб стране и народу чем пресловутый Чубайс.

Гость||

Гость писал(a):

Прежде всего надо гнать Кудрина ! Эта сволота нанесла не меньший ущерб стране и народу чем пресловутый Чубайс.
ну допустим......... ) а кого бы вы поставили на его место........

Имя: Гость
Комментарий:

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