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Кремль отказался от приглашения иностранных лидеров на парад Победы

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Лидеров иностранных государств на парад Победы 9 мая приглашать не планируется, так как год не юбилейный, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 7 апреля.

«В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на Парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями», - сказал пресс-секретарь президента.

25 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что парады Победы пройдут в 28 городах страны. Акция «Бессмертный полк» пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за эпидемиологической обстановки, обострившейся из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня. В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошли пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

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Источник — lenta.ru
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