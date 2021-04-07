Диетологи рассказали о необходимых весной фруктах

07.04.2021 | 11:41

Диетологи назвали фрукты, которые необходимо есть весной, чтобы помочь иммунитету и избежать авитаминоза. Их слова передает портал E1.

«Фрукты - важнейшая составляющая нашего рациона, они богаты микроэлементами и витаминами. Это источник клетчатки, поэтому всегда должны быть в нашем меню», - сказала диетолог Оксана Выдря.

По словам диетолога Ольги Кузнецовой, необходимой в период весеннего авитаминоза является груша. В ней много железа, недостаточное потребление которого приводит к атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость. Также полезен гранат, который богат витаминами В6, К и С, помогающими поддерживать иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови.

Несмотря на риск набора веса, весной спастись от авитаминоза поможет банан, в котором содержатся витамин B6, марганец и калий. «Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана - это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет», - заметила диетолог Тамара Крамченинова.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять более 50 граммов добавленного сахара в день.