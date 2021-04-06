Володин анонсировал ужесточение наказания за пьяную езду после ДТП с блогером

06.04.2021 | 14:01

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ужесточение наказания за пьяную езду после ДТП в Москве с блогером Эдвардом Билом, в котором серьезно пострадала сотрудница аппарата нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 апреля.

По словам Володина, в течение весенней сессии депутаты в приоритетном порядке рассмотрят вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде».

«Виновник аварии регулярно безнаказанно публиковал в интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД, и ему все сходило с рук. (...) Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы», — сказал спикер Госдумы.

Володин добавил, что подобные лихачи не боятся даже высоких штрафов, и необходимо придумать более эффективные меры воздействия.

5 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Находившаяся за рулем Volkswagen сотрудница аппарата Думы была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным на 6 апреля, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме.

Эдвард Бил, устроивший аварию, признал свою вину. Между тем позже его адвокат опроверг информацию о признании подзащитного. Ему назначен запрет определенных действий — мера пресечения, не связанная с лишением свободы.