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В Роспотребнадзоре раскрыли число случаев заражения британским штаммом COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19 в России. Об этом она заявила в интервью изданию «Известия».

По ее словам, всего в стране был выявлен 81 случай заражения британским вариантом коронавируса. Попова добавила, что в России также были выделены шесть образцов южноафриканского штамма.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все эти случаи - завозные. Она отметила, что распространение данных штаммов «велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте». Для предотвращения дальнейшего распространения вируса Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о том, что на территории России есть еще неопознанные в мире штаммы COVID-19, которые имеют мутации, отличающиеся от британского, южноафриканского или бразильского вариантов вируса. Согласно ее словам, сейчас проводятся исследования для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость.

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Источник — lenta.ru
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