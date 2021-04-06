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Россиян захотели сажать за разглашение сведений о силовиках

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Россиян захотели сажать за разглашение сведений о силовиках: Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей или ограничении свободы за разглашение данных правоохранителей и их родственников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 6 апреля.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса (УК) РФ «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа». Авторы инициативы предлагают установить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Также нарушителю грозит арест на срок до четырех месяцев

В пояснительной записке отмечается, что сегодня все чаще в интернете публикуются сведения о частной жизни сотрудников, которые позволяют узнать их персональные данные.

«Факт разглашения этих сведений независимо от его цели непосредственно влияет на эффективность осуществления лицами, подлежащими государственной защите, своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями, обеспечению общественной безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью защищаемых лиц и их близких», - говорится в документе.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, подлежащих государственной защите. Инициатива предусматривает включение в число таких лиц отдельных представителей силовых структур.

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Источник — lenta.ru
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