В России анонсировали программу по борьбе с алкоголизмом

05.04.2021 | 10:36

Сейчас в России разрабатывается программа по борьбе со злоупотреблением алкоголем, которая рассчитана до 2030 года. Ее в беседе с радио Sputnik анонсировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Основным элементом в антиалкогольной стратегии, по словам депутата, должна стать просветительская деятельность. Говорин пояснил, что речь идет о том, что людям нужно рассказывать о вреде от спиртного и пользе отказа от него. «Мы должны повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью. Надо разработать грамотную информационную политику», - сказал член Госдумы.

Ранее врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий назвал простой способ выявления алкоголизма. Признаком этого недуга, по словам специалиста, служит употребление спиртного в любом количестве чаще одного раза в две недели.