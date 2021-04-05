В стране и мире

В России анонсировали программу по борьбе с алкоголизмом

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Сейчас в России разрабатывается программа по борьбе со злоупотреблением алкоголем, которая рассчитана до 2030 года. Ее в беседе с радио Sputnik анонсировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Основным элементом в антиалкогольной стратегии, по словам депутата, должна стать просветительская деятельность. Говорин пояснил, что речь идет о том, что людям нужно рассказывать о вреде от спиртного и пользе отказа от него. «Мы должны повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью. Надо разработать грамотную информационную политику», - сказал член Госдумы.

Ранее врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий назвал простой способ выявления алкоголизма. Признаком этого недуга, по словам специалиста, служит употребление спиртного в любом количестве чаще одного раза в две недели.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Одной рукой борются, а другой алкомаркеты на каждом шагу разрешают открывать. Это бред, показуха, распил денег.

Гость||

Бороться надо с причинами: продажными прокурорами и умалишенными администраторами.

Гость||

Ща ещё и денежки ведь выделят немалые под програмку то

Гость||

Гость писал(a):

Одной рукой борются, а другой алкомаркеты на каждом шагу разрешают открывать
Гость писал(a):
Бороться надо с причинами: продажными прокурорами и умалишенными администраторами
Гость писал(a):
денежки ведь выделят немалые под програмку
Надо штат набрать помещение снять привлечь МГЕРышей с плакатами? Сделаем.

Имя: Гость
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