В стране и мире

В Кремле рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Печать

Никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось, рассказали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, соответствующие предложения уже сформулированы, передает «Интерфакс».

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента», - сказал он, подчеркнув, что никаких решений на этот счет на настоящий момент не принималось.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

В марте 2021 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Тогда он говорил, что предложения направлены в администрацию президента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь говорила, что деньги на индексацию выплат работающим пенсионерам удастся найти в следующем бюджетном цикле.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

У кого зарплата очень большая можно и не компенсировать.

Гость||

Дворцов поменьше бы строил и пфр ликвидировал бы и были деньги на все.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте