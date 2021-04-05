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Россиянам назвали способ отличить плохого врача от хорошего

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Чтобы отличить плохого врача от хорошего, надо обратить внимание на манеру общения специалиста. Такой способ россиянам назвал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский, передает РИА Новости.

По словам Островского, один из признаков хорошего врача - разговор с пациентами на понятном языке, без попыток запутать их в терминах. «[Хороший врач] говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу», - объяснил медик.

Островский добавил, что хороший врач ставит диагноз «от двери» - у него сразу есть предположения о болезни пациента, которые он потом подтверждает или опровергает.

Специалист указал, что на первичный осмотр должно уходить не более 10-15 минут, затем происходит уточнение диагноза и углубленная диагностика. Он отметил, что врач не может решить проблему пациента самостоятельно - для этого нужна совместная работа.

Ранее Островский рассказал, что отказ россиян от вакцинации против коронавируса приведет к его дальнейшему распространению и мутациям, что негативно скажется на системе здравоохранения. По его словам, несмотря на добровольность вакцинации, граждане должны осознавать влияние решения на будущее общества.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Стесняюсь спросить, а хорошие врачи остались?

Гость||

В Пензе видимо все врачи заочники или купили. Да еще и больных ненавидят, мешают им , лезут с какими то болезнями.

Гость||

К ним только на носилках в бессознательном состоянии. Может не дадут умереть (в больнице облстной хоть оборудование есть), но инвалидом оставят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Островского, один из признаков хорошего врача - разговор с пациентами на понятном языке,
Выходит в Пензе нет хороших врачей?

Имя: Гость
Комментарий:

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