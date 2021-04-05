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Российских водителей заставят снижать скорость по-новому

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В России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер. Разработчики комплексов предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически, пишет РБК.

Так, российских водителей заставят по-новому снижать скорость при сложных погодных условиях. Для этой цели появилась технология, включающая динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации. Она уже заинтересовала ряд регионов и проходит стадию тестирования.

Новые дорожные знаки в зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию об ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на электронном табло. Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только автомобиль попадет в их зону контроля, произойдет фиксация.

Ранее в марте стало известно, что российских автопроизводителей запланировали обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса - об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата». В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность.

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Источник — lenta.ru
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