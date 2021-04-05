В стране и мире

Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Дату объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

«В ближайшее время объявим аккредитацию и одновременно сообщим о месте проведения», - сказал он журналистам.

Ранее в прессе указывали вероятной датой послания 22 апреля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в ходе выступления Путин затронет темы социально-экономического и технологического развития страны. Кроме того, президент затронет тему предстоящих выборов в Госдуму, уточнил он. Песков также напомнил, что послание главы государства Федеральному собранию - это набор задач по развитию страны в самых разных областях.

В СМИ писали, что во время выступления главы государства может прозвучать много социальных инициатив.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Опять лапша на уши.

Гость||

Вермишель.

Гость||

Простите,были ошибки,но мы сохранили страну.Спасибо вам за все.Я устал,я ухожу.Отнеситесь с пониманием.

Гость||

Не дождётесь! У меня ещё дворец не достроен

Гость||

Дождаться бы народного суда, над всеми этими персонажами.

Гость||

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Гость||

Вопрос Президенту РФ Путину В.В. как и.о. губернатора Пензенской области Мельниченко может возглавлять область если он будучи сенатором возглавлял предвыборный штаб врио губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева потерявшего ваше доверие и арестованного за подозрение во взятке ,да ещё и ко всему возбуждено уголовное дело по факту фальсификаций выборов в Бессоновке????? ЭТО ВООБЩЕ ЧТО И КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ?????

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