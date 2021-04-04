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В стране и мире

В России резко выросло число желающих привиться от коронавируса

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Число россиян, желающих пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-2019, резко выросло. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация — это «нестрашно, безболезненно».

Сама Голикова уже сделала прививку от коронавируса осенью.

Ранее вице-премьер сообщала, что коллективный иммунитет к COVID-2019 может быть достигнут в России июле, августе или раньше. Достижение показателей коллективного иммунитета позволяет говорить о победе над эпидемией и снятии ограничений.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Помимо нее, в стране уже зарегистрированы еще три препарата: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вакцинация — это «нестрашно, безболезненно».
Ми Вас зарЭжем нЭ болЪно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Число россиян, желающих пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-2019, резко выросло. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова
Стопудово врёт.Ей верить себя не уважать.После того,как заразился аргентинский дурачок,попавшийся на мошеннические рекламы наших охламонов,то даже тупоголовые мгерычи призадумались,не опасно ли это.То что она не защищает было ясно всем ещё месяц назад.До этого случая мало кто желал вакцинироваться,а сейчас отказались последние.

Гость||

Гость писал(a):

Ми Вас зарЭжем нЭ болЪно
после выборов

Гость||

Уже появилась прививка от ковида в виде капель и спреев думаю вопрос будет или бесплатно-шприцем или за космическую цену-спреем.

Гость||

Хош, как хош, а маловато будет, ма-ло-ва-то!(это я про деньги);)

Мотовилов (гость)||

Прокомпостировали мозги упорной брехнёй по СМИ, вот и выросло число психических инвалидов.

Гость||

Как все дороги ведут в Рим, так все махинации ведут к обваровыванию народа.

Имя: Гость
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