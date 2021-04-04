В России появится единый реестр видов контроля

04.04.2021 | 15:20

В России появится единый реестр различных видов надзора. Постановление о начале его работы с 1 июля 2021 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Уточняется, что данное изменение произошло в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Согласно информации, единый реестр поможет сформировать и соединить данные вместе, чтобы помочь разным системам, в том числе и единому реестру контрольных мероприятий. Таким образом, все данные о контроле в России будут единообразными, как рассказали в ведомстве.

Такой реестр можно анализировать. На основе его данных также можно принимать необходимые решения. «Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу», — пояснили в кабмине.

Премьер-министр добавил, что новый реестр снизит административную нагрузку, которая сейчас возлагается на предпринимателей, будут также устранены повторяющиеся виды контроля. Кроме того, с помощью реестра оценивать деятельность самих надзорных органов станет легче. Модель включает в себя риск-ориентированный подход, подытожил Мишустин.