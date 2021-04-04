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В стране и мире

Сын российского миллиардера врезался на внедорожнике в машину федерального судьи

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В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе бизнесмена Александра Малашкина Денис на своем внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. В ДТП пострадала 71-летняя родственница федерального судьи, сообщает портал V1.ru.

28-летний Денис Малашкин ехал с турбазы «Дубровский», которая принадлежит его отцу. Когда молодой человек выезжал со второстепенной на главную дорогу, он не предоставил преимущество и врезался в легковушку Skoda Octavia, за рулем которой был 63-летний федеральный судья. Пожилую женщину, которая была в его машине, госпитализировали с различными травмами.

«Да, виноват я, — сказал журналистам Малашкин. — Простое ДТП. Все, конечно, приукрашивают немного. Но мне без разницы. Говорят, что я мажор и все такое. Ну, дали мне в трубочку подуть — ну все же эту процедуру при ДТП проходят».

Он утверждает, что тест на алкоголь показал отрицательный результат. Кроме того, Малашкин рассказал, что никто из его пассажиров не пострадал, судья также не получил травм.

По данным портала, Малашкин-старший — миллиардер, владелец концерна по производству изделий из гипса «Волма», ресторана «Река», кафе «Бамберг», «Вилла Капри», «Гретель», «Органза» и другого бизнеса.

1 апреля в Москве произошла крупная авария с участием машины блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) и еще четырех автомобилей. Пострадавшая в ДТП россиянка находится в коме, блогеру запретили покидать место жительства.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

мажорик, в отличие от Эдварда Била

Гость||

В заголовке прекрасно всё, также как про блогера и советника думы

Гость||

Мне вообще насрать на них всех. Пусть перебьют друг друга. Мир чище станет

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> мажорик, в отличие от Эдварда Била

Биллу запретили водить, а он вышел из суда, сел в свой кадиллак и поехал рулить куда-то подальше.

Гость||

По любому судью прав лишат.

Имя: Гость
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